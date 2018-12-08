海外買家需付12.5%印花稅 二手物業轉售有限制

澳洲向來屬港人熱門的海外置業地點之一，當地發展商指出，港人於當地置業有不少細節需要注意，其中，海外買家購入物業時需支付樓價12.5%作印花稅，同時，在轉手時只能出售給當地澳洲居民，以及要繳付物業資產增值稅，一旦選擇地理位置不慎，或屋苑設施不齊備，會影響物業的升值潛力。



Mirvac總經理Diana Sarcasmo指出，近年澳洲房地產交投暢旺，海外投資者購買澳洲樓花時，有不少細節需要注意，其中，海外買家購入物業時需支付樓價12.5%作印花稅；另外，若購入的物業於日後沽出獲利時，亦需支付物業增值稅，資產增值稅是指原業主出售物業時所產生的利潤。



完善配套更保值



另一方面，海外買家日後若轉售物業，更只能出售予當地澳洲居民，故此，一旦項目地理位置欠佳，或屋苑設施不齊備，將直接影響物業的升值潛力，若屋苑鄰近火車站、交通沿線及大型購物商場，生活配套齊全，價格較具保證，相信買家若購入配套及位置理想的單位，並作長期持有，預期不論租金回報，以及樓價增長，同樣表現不俗。



她再指，過去10年間，澳洲房地產交投暢旺，住求需求殷切，趨勢顯示買家均積極入市，尤其是自住客與首套房買家，於各大城市中，均對優質的中等密度住宅呈現需求，而該盤物業也錄得不俗升幅，此外，投資者購買澳洲樓花項目時，需支付樓價1成作首期，其後物業落成後開始支付供款。



Mirvac本身為澳洲大型發展商之一，於當地具備45年房地產營銷經驗，於澳洲各大城市均涉及工商舖及住宅買賣，並以嶄新意念及高質素打造旗下產品。



此外，她續指出，由於近年澳洲當地人口持續增長，料於未來10年間，當地分層戶及獨立屋的面積將逐漸收縮，故發展商須於物業設計上倍添功夫，充份利用單位內的每一吋空間，打造出新一代的理想居庭。



