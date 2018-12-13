新意網奪將軍澳數據中心地皮

數據中心地皮供應罕有，將軍澳環保大道第85區數據中心用地，以逾54.56億元批出，由新地旗下新意網集團奪得，呎地價約4500元，創同類項目地價及呎價的歷史新高，同時較市場上限高出約45%。



逾54.56億批出 高市場上限約45%



地政總署公布，上周五截標的將軍澳環保大道第85區數據中心地皮，以逾54.56億批出，由新地旗下新意網力壓其餘8家入標財團奪得，以總樓面約121.2萬方呎計算，每呎地價約4500元，較市場上限高出約45%。



區內對上一幅批出的同類地皮，亦由該集團於2013年，以4.28億投得，每呎地價僅約904元，由此可見，該類物業地價於5年上升近4倍。



戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，香港現時有潛質改裝為數據中心用途的工業或貨倉大廈寥寥可數，加上三個政府工業村已停止出售地塊給數據中心營運商興建數據中心設施，令市場供應更見緊絀。他估計，今次項目落成後，相信可容納約1.4萬至1.6萬個侍服器機櫃，將會是全港最具規模的數據中心設施之一，並可滿足未來數年在將軍澳及東九龍地區的數據中心用量需求。



他指，數據中心設施與一般地產發展項目不同，除了需要興建淨樓底高度不少於4.5米及樓板承重量不少於每平呎200磅的石屎結構外，也需要在大廈內加裝大量機電及安全設備，例如雙回路供電系統、後備電池及發電機組、柴油儲存缸、大型冷氣機組及光纖通訊設備等，這些設備除所費不菲外，也會佔用大廈內不少可用面積，令數據中心的總建造成本大增。