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山迎海．星灣御三房 每呎39.5元租出

2018-12-13 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山迎海．星灣御17座中層B室，面積811方呎，3房連套房及儲物房間隔，以32000元租出，呎租39.5元。據了解，業主於15年以1222萬購入，是次租出單位可享約3.1厘租金回報。

　　世紀21卓建物業董事李建華表示，尖沙咀Grand Austin第2座中層B室，面積1216方呎，4房連套房 間隔，以每月7.2萬租出，呎租約59.2元，租客為本地公司，業主於14年以3471萬購入，租金回報率近2.5厘。香港置業高級聯席董事朱永健表示，西灣河嘉亨灣2座低層B室，面積673方呎，3房連套房間隔，望海景，以月租3萬租出，呎租約44.6元，據悉，業主於09年以約785萬購入，現享回報約4.6厘。
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