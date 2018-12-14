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嘉湖山莊三房呎租約23元

2018-12-14 列印
        二手再錄市價租務個案，中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居6座高層D室，面積544方呎，3房間隔，以每月1.25萬租出，呎租約23元。業主於99年以178萬購入，現租出單位，租金回報達8.4厘。

        祥益區域董事林偉光表示，屯門時代廣場E座中層1室，面積346方呎，月租1.05萬，呎租30.3元，租客為區內客。

　　香港置業營業經理陳榮德表示，奧運站帝峯．皇殿2座高層C室，面積759方呎，3房間隔，議價後以3.85萬租出，呎租約50.7元，據悉，新租客心儀單位位置交通方便，業主於18年3月以約1500萬購入，目前租出上述單位，現享租金回報約3.1厘。
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