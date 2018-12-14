大廳簡約怡人 紅梅閣落地玻璃透視美景

山頂向來都是港島頂級的豪宅地段，不少高官名人都聚居此地，今次帶大家走訪位於賓吉道的紅梅閣，現有1座洋房放售，實用面積約2900方呎，廳堂空間寬廣，外設小型花園，大宅所處居高臨下，享有山頂一帶青翠山巒，並有藍天白雲襯托。



紅梅閣乃是山頂的老牌豪宅屋苑，於1972至1976年間入伙，由48座洋房組成，分佈於賓吉道及種植道，自設戶外游泳池及兒童遊樂場。屋苑所在位置鄰近山頂廣場及著名地標凌霄閣，駕車的話只需約5分鐘，步行的話則約15分鐘，即有超級市場及不少餐廳，一般生活配套都有提供。



教育配套方面，屋苑納入小學11校網，坐擁多所知名的學校，同時山頂附近也有不少國際學校如山頂小學等，適合不少望子成才的家庭。



4房雙套大屋



馬上走入這大宅，放盤為雙號屋，實用面積2903方呎，樓高3層，屋外可停泊2部車輛。位於地下的大廳佔地闊落，客廳地面大部份空間都鋪上紋理豐富的木地板，其中一隅放上條子圖案的地氈，並擺放沙發座椅與茶几，旁邊特意造了壁爐，以營造一種溫暖感。廳堂近落地大窗的另一邊，則是一個休閒區，以木製長椅配搭線條簡單的茶几，整個廳堂布置盡走簡約自然格調，與外連的花園互相呼應。



大宅的中層大致分為3個區域，包括飯廳、家庭廳及廚房，空間相連。飯廳裝潢與客廳相若，同樣以木地板及白色牆身佈置，廳堂置有一組實木餐桌椅，可坐6人，用餐環境特別舒服。廚房以開放式設計，置有中島工作枱面，備有大型雪櫃及木面廚櫃。



設有衣帽間



單位擁有4房2套間隔，其中素白格主調的主人套房，放下雙人睡牀仍留有大量空間，可見房內的寬敞間隔，另一邊還設有衣帽間，妥善收納戶主的衣物。至於套廁則配套齊全，足夠放下1個大浴缸，盡享私人空間。