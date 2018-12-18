﻿利淡因素籠罩 元朗豪宅市況淡靜議幅增加

市場觀望氣氛濃厚，元朗區豪宅成交萎縮，近期每月買賣僅錄得單位數字，而部份成交減幅更逾一成，當中錦綉花園有洋房放盤多月，累減兩成後，於本月以市價1200萬沽出。



元朗西北區的私人屋苑，大多都以低密度洋房發展，近期買賣氣氛冷清。中原地產分區經理張健業指出，元朗西北區屋苑於數月前，每月成交宗數還有雙位數進帳，然而當中美貿易戰、股市波動等負面消息出現，成交量便出現萎縮，10月及本月分別只有約1、2宗成交，主要來自錦綉花園或加州花園，若規模較小的屋苑，則是持續零成交。另外，本月睇樓量雖與10月份差不多，但相比9月已經減少約一半，因不少有意入市的買家，眼見現時市況不太明朗，都決定「由買轉租」，目前區內的租賃市場較活躍，10月及本月分別有約30宗及約15宗租務個案。



錦綉花園議價1200萬沽



張氏透露，元朗區大型洋房屋苑的錦綉花園，10月及本月分別錄得1宗買賣。最新成交為荔枝東路單號屋，實用面積962方呎，3房1套間隔，享開揚山景及魚塘，約2、3個月前開始放賣，原叫價約1500萬，最終以市價1200萬易主，累減約兩成，屬市價水平。據悉，買家睇中單位後，第一次還價約1000萬但不成功，經過多日議價後，才達成是次造價。



張健業補充，錦綉花園個別買家首次還價頗進取，普遍業主都不太接受，而且大部份議價空間維持約3%至5%，除非業主需急於套現才會擴大減幅。屋苑現有約90座洋房放售，可安排睇樓約30至40個左右。叫價方面，實用面積約848方呎的入門版洋房，現以約1028萬交吉放售。



加州花園減150萬易手



美聯物業助理區域經理雷惠德表示，元朗西北區洋房近期交投繼續「吹淡風」，即使業主叫價態度有回軟，價錢回落約一成，都難以吸引買家入市，現時大部份買家純粹「齋睇樓」，還價態度不積極，反映他們的觀望濃厚。三大指標屋苑中，加州花園最新錄得丁香徑單號屋成交，實用面積1016方呎，向正南望內街，原業主於10月放售，開價約1200萬，放盤約1個月後，議價約150萬，由外區首置客以1050萬承接自用。以同類型單位市價約1200萬計算，是次成交價較市價低約12.5%。目前，屋苑有約40座洋房放售，當中約30座可交吉，入場費約950萬，為實用面積約973方呎的洋房。



相對於加州花園，毗鄰的加州豪園交投氣氛更冷清，近月都未有開單，最新成交於9月錄得，乃是屋苑該月份的唯一買賣。雷氏透露，成交為A期維狄雅徑雙號屋，實用面積1539方呎，外望內街景，獲買家斥1700萬買入，屬市價。現市場最新有約30座洋房放售，其中1座洋房，實用面積約1372方呎，現叫價約1500萬，屬目前屋苑放盤的最平叫價。



位於元朗錦田映河路的爾巒，樓齡約5年，市場成交不多。利嘉閣地產分區經理黃永全表示，屋苑本月暫錄1宗，為茵羅洛斯大道5座低層A室，實用面積1086方呎，4房2套間隔，外望東北方的錦田河及園林景致，原業主於9月以1500萬放盤，最終由首置客斥1250萬承接自用，減幅約17%，屬市價成交。



爾巒低層4房1250萬售



此外，爾巒10月亦有約2宗成交，包括罕有錄得洋房蝕讓個案，為卓維雅大道雙號屋，實用面積1667方呎，以3000萬成交，原業主於2014年以3063萬一手買入，單位帳面眨值約63萬。屋苑市場最新有約10個放盤，並未有洋房放售，3房及4房戶的入場叫價分別約1000萬及約1500萬。