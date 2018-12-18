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﻿屋苑紛錄議價成交

2018-12-18 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄議價成交個案，世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山翠擁華庭9座高層A室，面積751方呎，三房間隔，開價1000萬放售，議價後以923.8萬易手，呎價12301元。據了解，原業主於99年以362.2萬購入，帳面獲利561.6萬。

翠擁華庭減76萬沽

　　美聯高級分區營業經理李錦榮表示，東涌映灣園2座中層A室，面積970方呎，三房連套房間隔，獲外區首置客承接，成交價980萬，呎價10103元。原業主於01年以311.5萬購入，是次轉售帳面獲利668.5萬。

　　中原副區域營業董事陳文杰表示，荃灣荃昌中心昌寧大廈低層C室，面積316方呎，兩房間隔，原叫價510萬，減價至418萬易手，呎價13228元。原業主於88年以34.5萬一手買入，帳面獲利383.5萬。

　　港置首席分區董事方文偉表示，大角咀榮富苑2座高層E室，面積311方呎，兩房間隔，以510萬成交，呎價16399元。原業主於15年以419萬購入，帳面賺91萬。

　　利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣灝景灣1座中層D室，面積537方呎，兩房間隔，望市景，以800萬沽出，呎價14898元。原業主於13年以538萬購入，帳面獲利262萬。

宇晴軒呎價1.71萬

　　中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣宇晴軒3座中層A室，面積441方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以755萬承接，呎價17120元。原業主於09年1月以305萬購入，帳面獲利450萬。

　　編按：筆者休假，樓聲隨筆及樓聲物語暫停一周。
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