﻿西半山錦翠園1811萬沽

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢綠怡花園雙座低層A室，面積1096方呎，以1400萬連車位售出，呎價12774元。據了解，原業主於10年以840萬購入，帳面獲利560萬離場。
中原資深分區聯席董事謝家哲稱，西半山冠冕臺18至22號低層22室，面積1546方呎，3房連套房間隔，以57000元連車位租出，呎租36.9元。
Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗峻巒9A座低層C室，面積651方呎，屬3房間隔，獲租客以1.6萬承租，呎租約25元。據了解，業主於15年以660萬購入，按買入價計算，租金回報約2.9厘。
天璽車位580萬沽平紀錄
市場指，紅磡海逸豪園10座中層C及D室，面積共1495方呎，屬相連戶型，剛以約2530萬易手，呎價16923元，據悉，原業主於10年以1450萬購入該兩伙，帳面獲利約1080萬。
另外，九龍站豪盤天璽錄得高價車位成交，為3樓單號車位，屬發展商一手貨，於上月底以580萬易手，平屋苑車位新高價，同時亦追平全港住宅車位次高紀錄。
據土地註冊處資料，天璽於上月底連錄4宗車位成交，全屬一手貨，均位於3樓，成交價均為580萬，其中3樓單號車位，於上月底以580萬沽出，買家以個人名義登記，為許雅琪（HUI NGA KI），而是次成交，同樣追平屋苑車位新高價，以及全港住宅車位次高紀錄。