牽晴間減80萬易手
美聯高級營業經理湯少建表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居6座中層F室，面積442方呎，兩房間隔，享園景，獲外區首置客以460萬承接，呎價10407元。原業主於10年以136萬購入，帳面獲利324萬。
世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城52座低層G室，面積304方呎，以506萬沽出，呎價16645元。原業主於14年以338萬購入，帳面獲利168萬。
香港置業營業經理陳偉業表示，大坑龍濤苑1座高層G室，面積290方呎，望山景，原叫價560萬，減價至533萬易手，呎價18379元，買家為首置客。原業主於95年以185萬購入，是次轉售帳面賺348萬。
世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角城市花園12座低層B室，面積809方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1600萬承接，呎價19778元，屬市價。原業主於14年以1089萬購入，帳面獲利511萬。
浪澄灣呎價1.9萬沽
利嘉閣分區董事鄭運就稱，奧運站浪澄灣7座中層B室，面積558方呎，兩房間隔，望海景，原先以1180萬放售，議價後以1065萬交吉易手，呎價19086元。原業主於14年以833.6萬購入，帳面獲利231.4萬。