騎師王這玩意有別於其他玩法，首先它不是彩池制，沒有訂明抽水比率，但實際卻是抽了所謂的「暗水」。而賠率由馬會所訂，派彩時是根據投注時的賠率計算。當然有人會很喜歡這類固定賠率的玩法，例如認為哪位騎師的贏面較大，亦見投注時的賠率值博，就會押上注碼。由於馬會一直沒有公佈騎師王的投注額，所以至今都未能得知有否增長。坊間有些揣測，每個賽日騎師王的投注額大約是數百萬元；如是者，拿它來跟現時無多寶時的三T比較，已算不俗。 還記得大前季有段時期，莫雷拉經常在騎師王長期連勝，即使不時僅得雞肋回報，但仍有不少人士願意以大博小。無疑上兩季他已較少長期封王，但依然經常成為騎師王的大熱。 今季莫雷拉以...

2018-12-20