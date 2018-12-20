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﻿迎海．駿岸四房月租4.45萬

2018-12-20 列印
　　二手再錄租務個案，美聯首席高級營業經理黃家樂表示，馬鞍山迎海．駿岸7座低層A室，面積1452方呎，四房連套房間隔，望海景，以月租4.45萬租出，呎租30.6元。

　　祥益高級客戶經理陳阿麗表示，屯門啟豐園2座低層F室，面積325方呎，兩房設計，獲區客垂青，以月租1萬租出，呎租30.8元。

　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居1座中層C室，面積551方呎，三房間隔，獲區內客承租，月租1.25萬，呎租22.7元。

　　中原高級分行經理余震楠表示，沙田中心廣寧大廈中層F室，面積297方呎，兩房間隔，以17500元租出，呎租58.9元。業主於10年以172萬購入，租金回報12厘。
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