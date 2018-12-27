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﻿二手紛錄低市價成交

2018-12-27 列印
■受聖誕長假期影響，二手交投淡靜。 資料圖片
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　　據星島地產網報道，受聖誕長假影響，二手交投氣氛淡靜，加上市場受經濟前景不明朗影響，議幅持續擴闊，紛錄低市價成交。其中紅磡黃埔花園三房單位以1070萬成交，呎價15735元，低市價約3%；將軍澳怡心園兩房戶則以590萬成交，低市價近一成。

怡心園兩房590萬沽

　　太陽物業分行經理宏惠強表示，紅磡黃埔花園5期8座高層G室，面積680方呎，三房間隔，以1070萬成交，呎價15735元，低市價約3%，屬屋苑同類單位10個月以來新低價。

　　港置助理分區董事劉浩勤指出，將軍澳怡心園4座中層C室，面積497方呎，兩房間隔，以590萬成交，呎價11871元，低市價約近一成，買家為上車客。

　　祥益營業董事胡志偉稱，屯門寶怡花園1座高層A室，面積480方呎，兩房間隔，以510萬成交，呎價10625元，創屋苑同類年內呎價新低，成交價亦由高位回落約15%。

翠怡減價63萬易手

　　美聯區域聯席董事梁浩文表示，屯門市廣場3座高層C室，面積369方呎，兩房間隔，以505萬成交，呎價13686元，買家為區內分支家庭。

　　中原高級分行經理練玉群稱，青衣翠怡花園7座低層A室，面積436方呎，兩房間隔，原叫價618萬，議價後以555萬沽出，呎價12729元。

　　利嘉閣分行經理李建禧透露，粉嶺帝庭軒5座中層H室，面積419方呎，兩房間隔，早前以560萬放售，議價後以546萬沽出，呎價13031元。

　　中原分行經理曾芷妍表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居4座高層G室，面積548方呎，三房間隔，以548萬易手，呎價1萬。

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