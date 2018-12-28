﻿中海外逾80.33億奪啟德地

上周截標的啟德第4B區2號項目昨日開標，由中國海外發展力壓其餘五間財團，以逾80.33億投得，每呎地價約13523元，符合市場預期。



若參考區內對上一幅望相同景觀，位於毗鄰的地皮，為上月由高銀金融以89.067億投得，每呎地價約1.54萬元。由此可見，啟德區內地價於一個月下跌約12%。



今次項目佔地約9.7萬方呎，總樓面約59.4萬方呎計算，為啟德舊機場跑道區批出的第三幅地皮。今次為中國海外於區內投得的第三個發展項目，對上兩個分別為屬港人港樓的啟德1號（I）及啟德1號（II）。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，標價主要反映地皮質素及近月市況，以及發展商對後市態度，加息令成本上升，也可能是其中一個因素，這地皮觀景開揚但不是「全維港景」，估計未來啟德地價有會「兩面走」，如向內海（即面向觀塘）地皮的地價較低，如向維港的地皮造價則較正常。



落成呎價可達2.8萬



林浩文表示，這地皮中標價對啟德未來賣地地價有「參考性」，但相信啟德地皮再向下調整機會不大，長線而言，啟德地皮有第二個商業核心區效應，這項目已具備相當優勢，又有海景，但生活配套缺少是一大問題。他估計，項目會建混合式豪宅，以市況計，估計以中小型單位為主，再加上部份大單位以利「去貨」，料落成後樓面呎價可售約2.8萬起，總發展成本約120至135億。



項目上周接獲六份標書，入標財團包括長實、新地及華懋等。另外，部份發展商合資競投，包括會德豐地產夥恒基、新世界發展及帝國集團合資財團，以及嘉華夥拍信和合資競投。