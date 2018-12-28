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﻿屋苑錄減價成交個案

2018-12-28 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄議價成交個案，中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城K座中層2室，面積338方呎，兩房間隔，享內園景，叫價600萬，議價後以570萬易手，呎價16864元，新買家為用家。原業主於13年以372萬購入，帳面獲利198萬。

　　美聯助理區域經理尹皓霆表示，將軍澳領都3座低層左翼C室，面積728方呎，三房一套連士多房間隔，望山景，獲區內客承接，成交價760萬，呎價10440元。原業主於10年以418萬購入，是次轉手帳面獲利342萬。

　　利嘉閣高級經理徐錦榮稱，大角咀港灣豪庭9座高層H室，面積369方呎，兩房間隔，望山景，獲上車客以615萬承接，呎價16667元。原業主於11年6月以355萬購入，帳面獲利260萬。
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