﻿市場用家主導 市場用家主導

九龍塘豪宅樓市近月仍然在低位徘徊，主要是區內放盤業主普遍持貨力強，調整叫價相對理性，而買家遇上「啱價」放盤才願意斥資入市。例如，牛津道1號有洋房叫價低於銀行估值，即吸引本地買家以逾1.7億買入。



中原地產資深客戶經理李琪鋒表示，何文田及九龍塘一帶豪宅，10月及11月各有約18宗成交，當中11月份，有約9宗個案來自九龍塘、又一村等豪宅屋苑，還有畢架山峰及畢架山花園。市場過去多月受多項不利因素籠罩而影響交投，但已經開始消化，再者月初中美貿易戰有緩和跡象，部份豪宅業主叫價不再回軟，亦有部份買家開始憂慮，再等待的話可能要追價入市，因而加快成交步伐。



牛津道1號減至1.765億沽



美聯物業聯席區域經理阮培華表示，九龍塘洋房今年整體交投不太活躍，暫時錄得約4宗，較去年的7宗少，主要因為客源狹窄，要遇到合適買家才有交易，目前所接觸的客源，多數為本地的大家庭客作自用。近期，牛津道1號便錄得今年首宗成交，涉及1戶單號屋，實用面積5063方呎，5套房間隔，內置升降機直達各樓層及天台。原業主於今年4月起放盤，叫價約2.2億，可以安排買家睇樓，直到9月調整叫價至約1.8億，據悉當時銀行估價約2億，最終吸引本地買家於11月以私人名義斥資入市，作價1.765億。



牛津道1號是由15座洋房組成，對上一宗買賣追溯至去年11月，為一單號屋，實用面積5140方呎，以約2.18億易手。



逸瓏連1473呎減300萬售



阮氏補充，目前九龍塘入門版的洋房，位於禧福道的新德園單號屋，實用面積2375方呎，現叫價7380萬。若與牛津道1號同類型放盤，可參考坐落蘭開夏道的曉彤苑，有洋房實用面積5005方呎，叫價由1.95億，下調至現時約1.75億。初步估計，區內現有約10多座洋房放售，業主叫價逾1億。



利嘉閣地產高級經理黃萬華稱，近數月的樓市交投氣氛一般，然而，九龍塘豪宅區業主普遍有一定持貨力，雖然未至於要「劈價」求售，但他們態度理性，會跟隨市場變化而調整叫價，現時議價幅度約5%左右。不過，大多數情況都是之前的放盤開價偏高，現回調至市價水平。



除了洋房，區內個別大型豪宅的分層戶先後錄得成交，包括位於廣播道1號的逸瓏。黃氏透露，屋苑今年暫有2宗成交，市場最新錄得1座中層B室，實用面積1473方呎，享開揚市景，單位於10月以4800萬連車位放盤，據知放盤約1個月多，一次過減價「3球」，終以市價4500萬交吉易手。屋苑以用家主導，最新放盤量約14個，連租約單位佔約9個，最平叫價單位為3房戶，實用面積1039方呎，連車位約3200萬入場。



至於位處喇沙利道的老牌豪宅碧華花園經過多月的悶局後，市場終再有單位成交，為1座低層B室，實用面積1607方呎，外望喇沙書院及球場景，連車位以2980萬沽，實用呎價約18544元。黃氏指，屋苑望街景的單位，每方呎叫價約2萬，故是次成交價較市場為低。目前，屋苑約14個放售盤，全為內園樓景或界限街景觀，3房及4房單位的入場價分別約2400萬及約3200萬，皆設有車位。



碧華花園連車位每呎1.85萬



中原地產李琪鋒又提到，九龍塘指標豪宅畢架山一號自8月錄得約2宗成交後，撇除內部轉讓成交，至今一直處於悶局。8月份其中一宗成交為6座高層A室，實用面積1026方呎，外望西北方的山景，連車位造價2810萬，屬市價。屋苑現有約30個放售盤，約三分之一可安排睇樓。入場費方面，3房戶連車位叫價約2900萬；4房戶連車位則約5000萬。