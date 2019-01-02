太古城連錄三成交
美聯高級分區營業經理林潤強指出，鴨脷洲海怡半島19座低層A室，面積約584方呎，屬2房另設儲物室間隔，作價820萬，低市價約一成，呎價約14041元。
中原高級資深區域經理張光耀表示，鰂魚涌太古城單日連錄三成交，其中天山閣低層H室，面積582方呎，屬2房則王間隔，早前以1150萬放售，經議價後以998.5萬沽出，呎價約17156元，低市價約7%。
此外，張氏亦指，同屋苑金星閣低層D室，面積582方呎，同為2房則王間隔，以1100萬獲用家承接，呎價約1.89萬；另明宮閣中層單位，面積580方呎，屬2房間隔，早前以1080萬放售，經議價後以1028萬沽出，減幅約5%，呎價約17724元。
利嘉閣高級經理吳玉蘭指出，鰂魚涌南豐新邨10座高層F室，面積391方呎，屬2房間隔，以668萬沽出，稍低於市價約2%，呎價約17084元。
領都低市價一成沽
美聯營業經理林志堅稱，將軍澳日出康城領都2座低層RB室，面積815方呎，屬3房另設工人房間隔，以815萬成交，呎價約1萬，低市價約1成。
世紀21奇豐分行經理王兆昌表示，大圍金獅花園1期E座 （金輝閣） 高層08室，面積266方呎，1房間隔，早前以460萬放售，及後減價至420萬獲上車客承接，呎價約15789元。