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﻿帝柏海灣三房1850萬成交

2019-01-02 列印
　　豪宅紛錄減價成交，利嘉閣分區董事鄭運就表示，奧運站帝柏海灣2座高層C室，面積約794方呎，3房1套連多用途房間隔，早前以2000萬放盤，議價減至以1850萬成交，減價150萬，呎價約23300元。據悉，原業主於2010年1月以約1050買入，帳面獲利約800萬，升值約76%。帝柏海灣上月錄3宗成交，平均呎價約23376元。現時屋苑約有50個放盤，入場價由950萬起，同類型戶則由1880萬起。

　　中原高級分區經理黃雪飛表示，西半山羅便臣道雅苑中層B室，面積1350方呎，3房套間隔及工人套房，月租6.5萬，呎價48元。業主於1995年4月以1110萬買入。中原高級區域營業經理陳凱超表示，西灣河逸濤灣3座高層B室，面積572方呎，2房間隔，業主叫租3.2萬，見租客背景良好，加上年底淡季，最終願減3500元以2.85萬租出，呎租50元。買家屬單身專業人士。原業主於2009年6月以640萬買入。
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