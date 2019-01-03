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﻿海怡半島三房2.65萬租出

2019-01-03 列印
        二手再錄市價租務個案，Q房網高級營業經理鄺志達表示，鴨脷洲海怡半島10座高層B室，面積742方呎，屬三房連套房間隔，望海景，獲租客以2.65萬租入，租約為36元，據了解，業主於92年以280萬購入，租金回報11.4厘。

　　香港置業市務經理（銷售）徐永全表示，啟德嘉匯2座中層E室，面積490方呎，兩房間隔，望內園景，以1.7萬租出，呎租34.7元。

　　祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門聚康山莊2座低層H室，面積428方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以1.18萬租出，呎租27.6元。

　　利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水御皇庭2座中層B室，面積約415方呎，為兩房間隔，望園林景，以11000元租出，呎租約26.5元。據悉，業主於11年以約242萬購入，租金回報率約5.5厘。
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