  • 2019年1月4日 星期五
  • 20º
  • 81%
熱門： 政府工WeChat大球場月餅券林子健

日報新聞 > 地產

﻿兆康苑中層月租1.08萬

2019-01-04 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原高級分行經理葉桂源表示，屯門兆康苑兆榮閣中層5室，面積466方呎，以10800元租出，呎租23.2元，業主於98年5月以118萬（自由市場價）買入單位，現租出單位，租金回報約11厘。

　　利嘉閣分行經理梁錦豪稱，長沙灣星匯居1座高層A室，面積725方呎，採3房連套房間隔，望開揚景，減價後以2.8萬租出，呎租38.6元，據悉，業主於09年4月以約592萬購入，現出租可享租金回報約5.7厘。

　　Q房網助理營業經理莊濟勳表示，西半山慧豪閣1座中層A室，面積636方呎，屬3房1套間隔，望開揚市景，獲租客以3.5萬承租，呎租約為55元，據了解，業主於09年4月以635萬購入單位，按買入價計算，租金回報約6.6厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd