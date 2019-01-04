﻿連逾千呎天台 溋玥．天賦海灣長廳高雅時尚

大埔白石角一帶建有不少低密度豪宅，環境清幽，毗鄰科學園。其中大型屋苑溋玥．天賦海灣，入伙僅約6年，是次介紹的頂層放盤正位於此，單位實用面積約1570方呎，採3房2套連工人套房間隔，裝潢摩登時尚，另附有偌大私人天台，可遠眺嫩綠山景。



溋玥．天賦海灣坐落於大埔白石角科進路8號，屬天賦海灣第2期發展項目，包括13座分層住宅及11座獨立洋房，面積由618至2879方呎，包括1至4房間隔。屋苑配套齊全，會所設施包括室內外泳池、水療室、健身室、兒童遊戲室等。交通方面，於創新路有多條巴士及小巴線，來往港鐵大學站及沙田站，前往市區亦十分方便。而在第3期的海鑽．天賦海灣，亦設有超級市場，方便購買日常所需用品。



3房2套間隔



馬上走訪單位，經過小玄關位，即為寬敞修長的大廳。室內佈置充滿摩登時尚的風格，牆身鬆上灰色，配以淺色木地板，洋溢自然和諧的感覺。而望向外面的牆身位置，則全部用上近落地玻璃趟門打造，日間時候進陽光，令一屋更光猛開揚，而外連的長形露台，則外望開揚內園景。



浴室配雲石牆身



飯廳佈置同樣具心思，長形飯桌配以不同餐椅，靠在露台旁邊以放，盡顯寫意悠閒的感覺，而天花的特色吊燈，則盡顯摩登時尚的感覺。拾級以上，則可達偌大的天台，除開揚園景外，亦可遠眺翠綠山景，令人心曠神怡。戶主已置有戶外家具，不但可作園藝種植，亦可化身私人派對空間。



單位採3房2套間隔，其中一間主人房位置用作休閒空間，並置有沙發及跑步機等，而且玻璃趟門連接偌大平台，充滿閒逸舒適的感覺。其餘臥房同樣四正實用，均設有大窗方便引光入室。浴室設有浴缸，並有雲石牆身點綴，更添貴氣。 廚房空間修長，長形工作枱及基本爐具方便下廚。