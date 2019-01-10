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﻿泓景臺高層2房　呎租40.7元

2019-01-10 列印
　　二手再錄減價租務個案，香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣泓景臺2座高層F室，面積491方呎，2房間隔，議價後以2萬租出，呎租約40.7元，據悉，業主於15年以約630萬購入，現享回報約3.8厘。

　　Q房網助理營業經理陳培浩表示，香港仔順豐大廈低層A室，面積288方呎，屬兩房間隔，望樓景，獲租客以9900租入，呎租約為34.4元，據了解，業主於08年以128萬購入，租金回報9.3厘。

　　中原首席分區營業經理黃家全表示，奧運站君滙港5座高層D室，面積478方呎，採兩房間隔，享海景，議價後以22500元租出，呎租47.1元。

　　中原副區域營業經理黎百祥表示，筲箕灣形薈1A座中層E室，面積307方呎，開放式間隔，以16500元租出，呎租53.7元。
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