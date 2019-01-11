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﻿利奧坊•曉岸呎租58元

2019-01-11 列印
　　二手再錄減租務個案，香港置業首席分區董事黃慶龍表示，大角咀利奧坊•曉岸2座中低層F室，面積198方呎，開放式間隔，望市景，原先叫租1.2萬，議價至1.15萬租出，呎租58.1元，新租客為內地客。業主於15年以375萬購入，現享回報3.7厘。

　　美聯助理聯席董事袁佩雲表示，葵涌豐寓中層B室，面積約為247方呎，開放式間隔，享開揚景，零議價下以1.3萬租出，呎租52.6元。業主於17年8月以428.3萬購入，現享租金回報3.6厘。

　　中原分行經理葉桂源表示，屯門大興花園2期8座中層C室，面積447方呎，兩房間隔，以1.1萬租出，呎租25元。業主於08年以91.5萬買入，租金回報14厘。
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