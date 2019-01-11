﻿罕有頂層複式 畢架山一號水晶吊燈點綴巨廳

九龍塘筆架山是老牌豪宅地段，其中畢架山一號的規模較大，加上位處小學41校網之內，備受買家追捧。是次帶大家參觀屋苑的頂層複式戶，實用面積逾2200方呎，間隔修長極具空間感，而且附有近千呎天台，盡享悠閒寫意的都市生活。



畢架山一號由16座組成，當中不設第4、13及14座，主打3房及4房大戶，為區內具有指標性的大型豪宅屋苑。屋苑設有三大特色園林，住客會所提供宴會廳、健身室及泳池等配套，一應俱全。出入方面，物業位於的筆架山道，連接著歌和老街，可前往多個地區，如窩打老道及龍翔道，駕車十分便捷。同時屋苑隸屬小學41校網，又鄰近城市大學及浸會大學。



馬上走訪單位，甫進室內，即為長形廣闊大廳，廳堂面積非常寬敞，戶主特意在客廳中央加設一道雲石牆身，除了用作放置入牆式大電視，亦間出一吧枱空間，洋溢寫意閒逸的感覺。地板同樣鋪上雲石紋圖案的地板，加上天花的特色吊燈，倍添貴麗氣氛。L形沙發後方為落地玻璃，為室內滲進自然光，外連的賞景露台外望開揚九龍市景，盡顯豪宅氣派。



5房2套間隔



飯廳置有長形6人餐桌，用膳環境舒適，旁邊為小型吧枱空間。其中吧枱同樣以雲石打造，與一屋裝潢一脈相承。而飯廳同時連接平台，可種一些小型盆栽，綠化居停。



單位採5房2套間隔，拾級以上，戶主將偏廳位置佈置成一個工作間，放有小型書桌，並裝設上下層貯物櫃，充滿寧靜休閒的感覺。以單位上層主要為臥室區，各個睡房均方正實用，可隨意擺放大型寢具。其中主人房置有雙人大牀，仍可三邊下牀，而且設有落地玻璃，景觀與大廳一致，其他睡房佈置亦各有特色。



再往上層走，為逾940方呎之天台，戶主已置有戶外家具，不但可用作個人園藝空間，亦可化身私人派對場所，招待親朋好友亦綽綽有餘。