﻿沙田第一城3房672萬沽售

美聯首席高級營業經理張靖表示，長沙灣昇悅居6座高層E室，面積492方呎，屬2房間隔，景觀開揚，吸引同區客承接，成交價約793萬，呎價16118元，據悉，業主於09年9月以約323.5萬購入，是次轉手帳面獲利約469.5萬。
祥益地產分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居5座高層D室，面積544方呎，3房設計，獲一名外區上車客垂青，以551萬購入作自住，呎價10129元，屬市價水平，原業主於14年以300萬購入，帳面獲利251萬。
Q房網聯席營業董事練卓杭表示，西灣河嘉亨灣2座高層H室，面積490方呎，屬兩房間隔，獲外區買家以920萬購入，呎價為18776元，據了解，原業主於12年9月以642萬購入，帳面獲利約278萬。
世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳慧安園2座高層D室，面積354方呎，2房間隔，原先開價600萬，減價至583萬易手，呎價16469元，屬市價水平，據悉，買家為區內用家，原業主於07年以131萬購入單位，帳面獲利452萬。
利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇稱，將軍澳新寶城3座低層C室，面積約377方呎，屬兩房間隔，望內園，原先叫價610萬，減價至585萬易手，呎價15517元，據了解，原業主於14年以395萬購入，帳面獲利約190萬。