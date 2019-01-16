﻿新盤攤薄客源 大埔豪宅交投淡靜議幅稍擴

大埔白石角新盤推出，搶去不少同區二手豪宅購買力，即使部份業主願意議價，但叫價仍欠缺競爭力。本月區內豪宅暫錄得少於10宗個案。樓齡6年的海鑽．天賦海灣，本月有3房套單位沽出，造價低於1500萬。



美聯物業助理區域經理梁葦姮表示，大埔白石角新盤海日灣以招標形式推出市場，吸引不少買家留意，對同一地段的兩大已入伙屋苑天賦海灣及逸瓏灣，其交投有一定影響。舉例說，海日灣一個實用面積約1000方呎的單位，入場價約1400萬，而且擁有車位認購權，然而天賦海灣的同類型單位總額較高，而且買家若有車的話，亦需要額外付錢購買車位。儘管天賦海灣的業主態度較約2個月前回軟，部份願提供約5%議價空間，惟叫價依然偏高，料叫價需下調約一成，才引起買家興趣。新盤推出，買家亦會順道參觀區內的二手豪宅，貨比三家，帶動本月上旬的睇樓人流上升。



海鑽3房1498萬成交



本月，大埔豪宅暫錄得約3宗成交，交投表現較11月的9宗為慢，最近成交的屋苑包括海鑽．天賦海灣、滌濤山及淺月灣。梁氏指出，海鑽．天賦海灣樓齡6年，最新成交為6座低層A室，實用面積1035方呎，3房1套間隔，享部份海景，以1498萬沽出，較市價為低。同座另一個A室，同樣實用面積，較是次單位高3層，於6月以1750萬成交。



現時，海鑽．天賦海灣提供約20個放盤，大部份都可望吐露港海景，3房單位的入場費約1600萬，4房戶的盤量較多，叫價約2200萬起。



滌濤山每呎1.18萬易手



利嘉閣地產聯席董事唐曉輝稱指出，本月下旬為長假期，在濃厚節日氣氛下，傳統上交投都比較淡靜，大埔豪宅業主普遍仍有約3%至8%的議幅，比今年年初擴闊。其中，位於大埔滘的大型豪宅滌濤山，本月近期錄得分層戶減價個案，成交為1座中層B室，實用面積1089方呎，屬3房1套間隔，位處大單邊，享有東南方的內園及泳池景觀。原業主早於約4個月前開價約1350萬連1個車位放售，放盤屬鎖匙盤，可以安排睇樓客參觀，最後共減價約62萬，獲買家以1288萬承接，實用呎價約11827元，造價較市價低約3%至5%。



唐氏續指，市場曾於11月有同類型單位易手，為2座中層B室，不論實用面積、坐向及景觀都與上述相同，議價後連1個車位以1420萬成交。換言之，同一戶型的最新造價下跌約近一成。現時，滌濤山的分層戶最新有約15個放售盤，最平叫價約1350萬連1個車位。此外，屋苑同樣提供洋房，惟今年內暫未錄得沽售個案，現時市場約有5個放盤，入場價約4200萬起。



淺月灣減至2626萬售



另外，鄰近香港教育大學的洋房屋苑淺月灣，分2期發展，共提供204個單位。利嘉閣地產唐曉輝透露，屋苑打破多月靜局後，本月終錄得成交，單位為1期雙號屋，實用面積2353方呎，擁有山景，叫價約2800萬放售，放盤約2個月後，作價2626萬成交，減價幅度約6%，屬市價。



連同是次買賣，淺月灣今年暫錄約13宗成交，目前共有約22個放盤，其中1期的洋房入場價約2100萬，而2期的洋房則約1400萬起。