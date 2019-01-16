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﻿高逸華軒兩房呎租55元

2019-01-16 列印
  二手紛錄減價租務個案，Q房網聯席營業董事陳振興指，堅尼地城高逸華軒高層K室，面積為434平方呎，屬兩房間隔，望市景，獲租客以2.4萬租入，呎租約為55.3元，業主於00年4月以559.5萬購入單位，租金回報5.1厘。

　　中原分行經理葉桂源指，屯門兆康苑M座高層4室，面積為568方呎，屬3房間隔，剛以1.28萬租出，呎租為22.5元。

　　香港置業助理分區董事黃家迎稱，將軍澳MONTEREY 5座中層H室，面積約370方呎，屬1房間隔，望海景，以1.48萬租出，呎租約40元，業主於17年3月以約546萬元購入單位，租金回報約3.3厘。

　　美聯首席高級營業經理梁子軒指，筲箕灣形薈1A座中層E室，面積約為307方呎，屬開放式間隔，獲租客以月租約1.65萬租入，呎租約53.7元。
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