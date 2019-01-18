珀麗灣減31萬易手
中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居7座中層D室，面積544方呎，三房間隔，叫價580萬，減至555萬沽出，呎價10202元。原業主於95年以156.8萬一手買入，現轉手帳面獲利398.2萬。
香港置業營業經理陳偉業表示，北角永光閣高層B室，面積283方呎，兩房間隔，原叫價538萬，議價後以510萬成交，呎價18021元，據了解，買家為首置客。原業主於10年10月以255萬購入，是次轉售帳面賺255萬。
利嘉閣助理分區經理羅志雄稱，將軍澳維景灣畔11座中層F室，面積665方呎，三房連套房間隔，望海景，原叫價1300萬，議價後以1115萬獲承接，呎價16767元。據悉，原業主於02年6月以321.5萬購入，帳面獲利793.5萬。
維景灣畔呎價1.67萬沽
世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，大圍名城盛薈1座中層SB室，面積1038方呎，四房間隔，望開揚山景，開價1880萬，減價至1438萬沽出，呎價13854元。據了解，原業主於11年以1151萬購入，帳面獲利287萬。
美聯首席助理聯席董事王子超表示，上水中心5座中層B室，面積350方呎，兩房間隔，獲首置客斥494.8萬購入，呎價14137元。