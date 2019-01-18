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﻿PARK YOHO GENOVA呎租42元

2019-01-18 列印
　　二手再錄減價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO GENOVA 16A座低層E室，面積251方呎，開放式間隔，望園景，獲租客以約1.05萬承租，呎租42元。據了解，業主於17年以339萬購入，按買入價計算，租金回報3.7厘。

　　美聯區域經理關穎賢表示，大角咀君滙港3座極高層G室，面積474方呎，兩房間隔，景觀開揚，月租2.28萬，呎租48.1元。據悉，業主於16年以770萬購入，回報率3.6厘。

　　利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌映灣園10座高層A室，面積915方呎，三房間隔，望機場，月租23000元，呎租25.1元。據了解，業主於05年5月以約488.4萬購入，現出租可享租金回報5.7厘。
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