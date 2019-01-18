﻿高曠寬闊廳堂 南灣通透玻璃飽覽海景

坐落鴨脷洲的南灣為區內樓齡較新豪宅屋苑，備受用家投資者追捧。是次帶大家參觀屋苑的中層單位，實用面積近1800方呎，2套房2廳，單位樓底高曠裝潢時尚，感覺清新別致，廳堂的一列闊窗更外望開揚避風塘海景，景觀讓人賞心悅目。



南灣於2010年入伙，共有9座，一字排開，臨海而建，坐擁開揚海景，背靠翠綠山巒。屋苑自設會所，住戶可在私人空間，休閒娛樂。南灣的住客會所設備齊全，設有游泳池、健身室、兒童遊樂室等，照顧到住客不同需要。交通方面，屋苑提供穿梭巴士往來黃竹坑站，方便住戶出入。



外望山海雙景



是次帶大家參觀該屋苑的靚裝單位，實用面積1795方呎，採2套房2廳間隔，單位設獨立電梯大堂，私隱度高。甫進室內，即為廣闊的大廳，開則略呈L形，高曠的樓底更凸顯廳堂的空間感。室內裝潢以淺調為主，白色牆身配以米黃雲石地磚，予人感覺舒適怡人。廳堂中央放有長形沙發，及茶几等家具，與一屋格調配合。客廳一隅有一列近落地玻璃，不但採光極佳，更外望深水灣遊艇會及避風塘一帶山海雙景，視野無阻。



飯廳面積偌大，放有6人餐桌，用膳環境舒適，飯廳後方則為露台，有助加強通風效果，踏出露台則外望翠綠山巒，景觀開揚。廚房間隔修長，設備齊全，住戶可大展廚藝。



臥房設偌大窗



單位共有2房間，主人套房設有偌大窗戶，同享山海美景；地方闊落，可隨意佈置大碼寢具，同時放置雙人牀、大衣櫃亦不成問題。



另一房間同為套房，間隔四正寬敞，雙人牀置中擺放後，可三邊下牀。浴室方面，保養得宜，環境潔淨，並設有大鏡，優雅高貴。