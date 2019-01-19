逸瓏灣8加推 635萬入場

信和旗下的大埔白石角新盤逸瓏灣8，繼日前公佈首張價單後，昨日（18日）原價加推60伙，折實平均呎價13655元，折實價635.4萬起，發展商最快於今日公佈銷售安排。



信和置業營業部聯席董事田兆源表示，逸瓏灣8加推價單第2號，共60伙，包括兩房及三房，新加推單位定價799.3萬至1432.1萬，折實價635.4至1138.5萬，折實呎價12837至14728元。連同價單第1號的108伙，首批連加推合共168伙的銷售安排，將於今日公佈。



最高可享20.5%折扣



逸瓏灣8早前公佈首批108伙，折實均價13228元，定價由764至1352.2萬，折實價由607.38至1074.99萬。



發展商提供多種付款方法予買家選用，包括150天付款（減售價8%）、150天備用一按（減售價5%）、150天備用二按（減售價6.5%）、360天付款（減售價6%）、360天備用一按（減售價3%）、360天備用二按（減售價4.5%），以及照售價的建築期付款。



備用一按最高達樓價八成，還款期最長25年，首兩年息率為P-2%，第三及四年為P，其後P+1.5%；二按最高達樓價兩成，一二按合共最高不超過樓價八成，二按最長年期20年或一按年期，首兩年息率P-2%，其後為P。



發展商亦設有多項優惠予買家，包括印花稅津貼10.5%、特別折扣1%，以及指定會員可減1%售價，即買家如採用150天付款計劃，合共最多可享20.5%折扣。



