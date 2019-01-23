﻿珀麗灣三房連套房950萬沽售

中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣喜薈3座中層D室，面積391方呎，採1房間隔，望內園景，議價後獲買家以638萬承接，呎價16317元。據悉，原業主於15年8月以518萬購入，帳面獲利120萬。
維港灣兩房呎價19431元
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，奧運站維港灣3座中層F室，面積457方呎，2房間隔，議價後以888萬易手，呎價19431元，據了解，買家為首置客，原業主於12年3月以約523.8萬購入上，是次轉售帳面賺約364.2萬。
世紀21家天下分行經理黎振傑表示，大角咀富榮花園5座低層H室，面積592方呎，3房間隔，望園景，獲白居二買家以678萬元（居二價） 承接，呎價11453元。據了解，原業主於99年以163萬（未補地價） 購入，帳面獲利515萬。
利嘉閣助理分區董事黃永全稱，元朗鴻運中心高層A室，面積約424方呎，採3房間隔，望市景，原先叫價590萬，經議價後減至575萬獲承接，呎價13561元，據悉，原業主於12年9月以約266.8萬購入，帳面獲利約308.2萬。
美聯物首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣爵悅庭西爵軒中層H室，面積約464方呎，以680萬成交，呎價14655元，原業主於14年以約530萬購入，現沽出帳面獲利約150萬。