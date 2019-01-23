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﻿屯門豐連1房呎租為35.4元

2019-01-23 列印
　　二手再錄減租個案，祥益分行經理黃文樂表示，屯門豐連1座低層F室，面積339方呎，1房設計，月租1.2萬租入，呎租為35.4元，業主於16年以約273.6萬購入，租金回報率約5.3厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座低層B室，面積733方呎，3房1套另設工人房間隔，以2.5萬租出，呎租約34.1元。據了解，業主於12年以803萬購入，租金回報約3.7厘。

　　利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水御皇庭1座高層A室，面積約372方呎，為兩房設計，經議價後以月租11500元租出，呎租約30.9元，據悉，業主於10年以約182.7萬購入，現租出可享租金回報率約7.5厘。
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