南豐新邨減140萬沽
中原營業經理袁廣達表示，鰂魚涌南豐新邨9座低層F室，面積391方呎，兩房間隔，望內園景。業主去年10月放盤，叫價740萬元，其後減至700萬元；隨後市況大幅回落，再減價至638萬元，最終減至600萬元易手，呎價15345元，成交價回到一年前。同類兩房單位去年8月曾以740萬元高價成交。
袁廣達指，原業主於1994年以213.8萬元買入單位，持貨25年，帳面獲利386.2萬元，單位升值181%。
世紀21北山地產客戶經理楊詠詩表示，鄰近港鐵北角站的美輪大廈，新近錄得低層H室成交，面積440方呎，座向東面望街景，獲區外換樓客以518萬成交，呎價11773元，屬市價水平。原業主於2009年5月以128萬元購入上址自住，持貨至今沽售，帳面獲利390萬元離場，單位近10年升值逾3倍。
映灣園呎價1.1萬易手
美聯分行營業經理張少勛表示，東涌映灣園16座低層E室，兩房間隔，享開揚山景，面積544方呎，原業主開價620萬元放盤約數個月，最終議價後以600萬成交，呎價11029元。由於600萬元或以下物業可承造較高按揭，故客人睇樓一次後，見業主願減價沽售，即決定入市自用。
原業主於2012年10月以約439萬元購入上址，持貨逾6年沽出，帳面獲利161萬元，期內物業升值36.7%。