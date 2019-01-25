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藍灣半島三房月租2.65萬

2019-01-25 列印
　　中原分行經理李偉寧表示，臨近農曆新年，藍灣半島二手買賣及租賃淡靜。藍灣半島1月份暫錄得三宗租賃成交，平均呎租約41元。

　　其中，藍灣半島8座高層A室，面積728方呎，三房套間隔，向北，坐享全海景。業主以2.65萬將單位租出，呎租36.4元，較市價低7%。李偉寧指，業主於2003年12月以365.5萬元一手買入單位，持貨16年，租金回報8.7厘。

　　美聯分行高級區域經理黃志明表示，維港灣10座中低層A室，面積520方呎，兩房間隔，內櫳企理，吸引區內客承租，月租2.28萬，呎租43.8元。

　　資料顯示，業主於2011年5月以約750萬元購得，回報約3.6厘。
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