﻿議價空間稍擴 薄扶林豪宅睇樓成交量俱淡靜

港島南區薄扶林一帶豪宅，近一兩個月，無論睇樓還是成交表現也較為淡靜。其中指標豪宅貝沙灣有全海景的3房戶，於去年連車位叫價4500萬，最終以3700萬成交，較市價低約100萬。



位於薄扶林的兩個豪宅屋苑貝沙灣及碧瑤灣，於去年12月合共成交不多於5宗，成交疏落。中原地產區域聯席董事黃燕源解釋，貝沙灣12月錄得2宗成交，較11月的5宗少，主要是聖誕及新年假期前後為樓市交投淡季，業主及買家都離港外遊，睇樓量隨之減少，影響成交量。雖然，貝沙灣最新樓價已較去年10月回調約5%至6%，但對於準買家而言減幅不夠，他們認為後市仍有可減價的空間，還價幅度至少約一成，甚至約兩成。



貝沙灣連車位3700萬售



貝沙灣最新的2宗買賣，全為3房套單位，包括6期7座高層A室，實用面積1119方呎，去年叫價曾高見約4500萬，之後於10月減至4000萬，最終連1個車位成功沽出，造價3700萬，較市價低約100萬多左右。另一宗是4期8座高層A室，實用面積1052方呎，以2900萬連1個車位易手。黃氏提到，以上2個單位面積相若，但前者可坐擁全海景；較後者望瀑布灣方向的海景為優勝，因此售價出現明顯差異。



黃燕源又補充，貝沙灣只有少部份3房戶不連車位，故準買家詢問3房單位，普遍會要求有車位。現時，屋苑約110個確實放盤，佔約四成屬3房單位，入場費約3200萬連1個車位。



區內老牌屋苑碧瑤灣，樓齡逾40年，近月交投持續淡靜，美聯物業高級營業經理莫穩兒表示，去年9月僅錄1宗零議價成交後，其後有數宗買賣屬政府拍賣個案，直至12月初市場再錄成交，為30座低層單位，位於「下碧瑤」，採一梯一伙設計，單位實用面積2119方呎，4房1套間隔，外望屋苑內園和少量鋼線灣海景，附設1個車位，原業主於去年10月開價4500萬連租約放售，最後累減350萬，以4150萬成交，估計單位有機會交吉易手。



碧瑤灣減至4150萬易手



對比屋苑同類型大單位成交，要追溯至去年6月，曾錄得48座低層單位，實用面積2488方呎，當時以4780萬連1個車位沽出，實用呎價約19212元，故上述最新成交的造價屬合理水平，亦反映屋苑呎價保持平穩。綜觀2018年，碧瑤灣大部份成交單位的實用呎價介乎約18000至20000元。



碧瑤灣現時最新放盤量約80個，最平叫價為2房戶連1個車位，叫價約1650萬，3房戶連1個車位的叫價約2500萬，而4房戶連1個車位則約4380萬。莫穩兒續稱，僅個別業主願意議價約10%至15%，大部份仍有相當的持貨力，若準買家還價太多或不到價，他們寧可封盤不賣或轉賣為租。



碧荔臺三房1433萬成交



此外，位於碧荔道及金粟街的住宅區，市場於去年年尾亦錄得罕有成交。利嘉閣地產分行經理陳漢白透露，碧荔臺低層D室，實用面積873方呎，3房1套間隔，單位由去年6月起放賣，當時連1個車位叫價1850萬，之後不斷減價，約半年後獲買家以1433萬承接，貼近市價，平均呎價16415元。



碧荔臺只提供33個單位，連同以上個案，去年共有2宗成交，另一宗為低層A室，實用面積約850方呎，於5月以1400萬連1個車位易手。陳氏指出，屋苑目前未有放賣盤，只有約2個單位放租，最平叫租約45000元起。