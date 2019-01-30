﻿珀麗灣低層兩房六百萬沽售

中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城32座低層G室，面積327方呎，兩房間隔，議價後以518萬易手，呎價15841元。據了解，原業主則於13年以318萬購入，是次沽出單位帳面獲利200萬。
世紀21（將軍澳）分行經理魏仕良稱，將軍澳唐明苑唐輝閣中層1室，面積432方呎，望內園景，獲外區白居二買家以425萬（居二價） 承接，呎價9838元。 據了解，原業主早於99年以約75.6萬（未補地價）購入，帳面獲利349.4萬。
日出康城領都四房1188萬沽出
利嘉閣助理分區經理羅志雄稱，將軍澳日出康城領都1座低層LD室，面積約976方呎，為4房間隔，望山景，原先於去年3月叫價1300萬，經議價後，以1188萬沽出，呎價12172元，據悉，原業主於14年10月，以約773.8萬購入，帳面獲利約414.2萬。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門兆麟苑B座高層8室，面積401方呎，兩房設計，以300.8萬 （居二價） 成交，呎價為7501元，屬市價水平，據悉，新買家為區內客。
美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，奧運站君滙港5座高層G室，面積474方呎，屬2房間隔，享開揚景，獲首置客以960萬購入，呎價20253元。據悉，原業主於09年以約386萬購入，是次轉手帳面獲利574萬。