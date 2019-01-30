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﻿天水圍慧景軒兩房呎租23元

2019-01-30 列印
  二手再錄減租個案，祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍慧景軒3座中層A室，面積544方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以1.27萬租出，呎租23.3元，是次租客為區內客。

　　香港置業營業經理林桂新表示，荔枝角美孚新邨百老匯街63號中高層C室，面積511方呎，議價後以1.8萬租出，呎租35.2元，據悉，新租客為外區客，業主於10年以約343萬購入，現享回報約6.3厘。

　　利嘉閣分行經理李建禧稱，粉嶺囍逸2座高層J室，面積503方呎，為兩房加儲物房間隔，望開揚山景，業主原先叫租16000元，經議價後減價1000元，以15000元租出，呎租約29.8元。據悉，業主於16年6月，以約585.3萬購入，租金回報率達3.1厘。
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