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﻿牽晴間兩房520萬沽

2019-01-31 列印
  據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，世紀21奇豐區域經理陳偉康表示，粉嶺牽晴間11座低層H室，面積388方呎，2房間隔，望山景，原先叫價529萬，目前稍減至520萬沽出，呎價13402元。原業主於10年以163.5萬購入，帳面獲利356.5萬。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，鰂魚涌匯豪峰中層單位，面積368方呎，屬1房間隔，望市景，獲買家以693萬購入，呎價18832元，據了解，原業主於10年5月以約308萬購入，帳面獲利約385萬。

　　中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居7座中層D室，面積492方呎，採兩房間隔，議價後獲以788萬承接，呎價16016元。據悉，原業主於12年以476萬購入，帳面獲利312萬。
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