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﻿薈晴開放戶月租1.05萬

2019-02-01 列印
　　二手再錄減租個案，中原分行經理梁偉健稱，馬鞍山薈晴2座低層A05室，面積225方呎，開放式間隔，以10500元租出，呎租46.7元。據了解，原業主於18年以398萬購入，是次租出單位可享約3.2厘租金回報。

　　香港置業分區董事馬漢偉表示，南昌站匯璽2B座高層H室，面積267方呎，開放式間隔，議價後以1.5萬租出，呎租56.2元。據悉，新租客為外籍人士，業主於18年12月以約624萬購入，租金回報2.9厘。

　　利嘉閣分行經理梁志偉稱，大潭紅山半島A區3座中層A室，面積1013方呎，兩房設計，望開揚景，獲租客以55000元承租，呎租約54.3元。據悉，業主於16年6月以約2250.4萬購入，現租出可享租金回報率約2.9厘。
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