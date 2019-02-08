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﻿泓景臺兩房月租1.83萬

2019-02-08 列印
　　香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，西九龍泓景臺3座中層H室，兩房間隔，向東北望內園景，面積506方呎，原以兩萬元放租，議價後減價1700元，終以1.83萬租出，呎租36.2元。新租客為夫婦，心儀單位新裝修，故睇樓一次即承租。業主於2011年3月以472萬元購入上述單位，現享租金回報約4.7厘。

　　利嘉閣分行高級經理黃萬華表示，何文田德星樓中層B室，面積892方呎，三房套間隔，外望開揚景，叫價三萬放租，零議價獲承租，呎租34元。業主於2007年12月以583萬購入上址，租金回報約6.2厘。

　　祥益地產客戶經理巫嘉露表示，屯門大興花園2期9座中層C室，面積447呎，獲外區客垂青，以一萬元租入，呎租22.4元。
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