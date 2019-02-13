第一城減逾百萬易手
祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門海翠花園5座中層D室，面積609方呎，獲區內首置客垂青，斥580萬購入作自住，呎價9524元，稍低於市價。原業主於96年以155萬購入，是次轉手帳面獲利425萬。
美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳新都城2期11座中層C室，面積363方呎，兩房間隔，獲上車客承接，成交價599萬，呎價16501元。據了解，原業主於07年11月以173.98萬購入，是次轉手帳面獲利425.02萬。
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣碧海藍天6座中層E室，面積505方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價870萬，議價後減價35萬，以835萬易手，呎價16535元。
帝堡城每呎1.33萬沽
利嘉閣助理分區董事黃永全稱，新元朗中心2座低層C室，面積466方呎，兩房間隔，望山景，原叫價628萬，議價後減價38萬，以590萬獲承接，呎價12661元。據悉，原業主於07年4月以143萬購入，帳面獲利447萬。
中原區域營業董事黎宗文表示，沙田帝堡城3座高層F室，面積753方呎，三房連套房間隔，議價後以1008萬易手，呎價13386元。據了解，原業主於01年以372萬購入，帳面獲利636萬。