美聯高級營業經理周錦輝表示，奧運君滙港5座高層B室，面積474方呎，兩房間隔，景觀開揚，獲外籍大學教授承租，月租2.15萬，呎租45.4元。業主於18年5月以988萬購入，租金計回報率2.6厘。祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居6座中層A室，面積639方呎，三房間隔，獲區內客承租，月租1.32萬，呎租20.7元。
形薈開放戶月租1.52萬
美聯高級營業經理周錦輝表示，奧運君滙港5座高層B室，面積474方呎，兩房間隔，景觀開揚，獲外籍大學教授承租，月租2.15萬，呎租45.4元。業主於18年5月以988萬購入，租金計回報率2.6厘。祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居6座中層A室，面積639方呎，三房間隔，獲區內客承租，月租1.32萬，呎租20.7元。
被法官通緝吐苦水 非常大狀：上庭受盡折磨
本報昨天獨家披露，東區裁判法院暫委特委女裁判官何麗明在農曆新年前不滿大狀梁耀祥庭上質問她：「Areyouinsane？」（你係唔係癲咗？），出言侮辱，涉違反裁判官條例，遂簽發通緝令，緝拿梁歸案，報道引...
2019-02-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中方斥是「莫須有」罪 美國籲盟友禁絕華為
中國外交部斥美國抹黑打壓華為。正在歐洲訪問的美國國務卿蓬佩奧表示，關注中國及俄羅斯在中歐逐漸增加的影響力；當中他提及若有歐洲盟友選用華為設備，會令華府難以跟他們合作。 美國國務卿蓬佩奧周一抵達匈牙利首都布達佩斯，展開歐洲五國訪問。他向記者透露與匈牙利總理歐爾班及其他官員會面時，將會討論中俄在中歐日增的影響力，以至法治、民主及人權等問題。他表示假如一些國家繼續與中國電訊設備生產商華為做生意，會為資訊安全及私隱帶來明顯風險，美國可能被逼縮減在歐洲的部份行動。他強調，華府有義務與盟友分享有關風險，並警告若果華為設備與美國的重要系統在同一地方存在，美國將很難再與盟友合作；但是否使用...
2019-02-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
保影響力阻約翰遜上位 傳文翠珊擬夏季辭職
正當英國執政保守黨的政府仍就脫歐問題舉棋不定之際，周一傳出最新消息，指一些內閣大臣相信，首相文翠珊準備於今年夏季辭職。她希望藉著這一步，可以讓她繼續發揮影響力，去決定她的繼任人選，阻止「脫歐大旗手」前外相約翰遜登上相位。 據路透社引述英國《太陽報》報道，有傳聞指文翠珊準備在兌現二○一六年公投結果、帶領英國脫離歐盟之後不久，便會宣佈辭去首相職務。到時，她會定出一個時間表，於十月的保守黨周年會議上選出新領袖，繼任首相職位。 該報指出，到目前為止，最少有兩名內閣大臣聲稱接到文翠珊給他們的暗示，令他們相信文翠珊很快便會呈辭。如果上述消息屬實，文翠珊可以按照自己的意思，決定自己何時離...
2019-02-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
擁名校網優勢 碧華花園時尚大廳品味裝潢
碧華花園位於九龍塘，擁名校網之優勢，與喇沙小學及瑪利諾修院學校為鄰，為此屋苑最大賣點。是次精選的低層單位，實用面積達1211方呎，為3房1套，間隔實用，並擁時尚品味裝潢，實屬安居之選！ 碧華花...
2019-02-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
特朗普：考慮延長中美貿談限期 杜指尾市勁升377點
美國貿易代表團抵達北京，市場對中美能達協議趨樂觀，美股開市向好，杜指上升315點報25368點，納指升99點報7405點。 美國總統特朗普表示，若果新一輪中美貿易談判能夠接近與北京達成協議，他...
2019-02-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「皇」者殺士
皇家馬德里除了靠加里夫巴利及賓施馬等鋒將數胡外，防守中場卡斯米路近期也穿上射門鞋，對上四輪西甲攻入兩球。銀河艦隊今晚歐聯十六強首回合造訪阿積士，有這名攻守兼備的巴西悍將坐鎮中場，可望領大軍先拔頭籌，客勝去馬。（Now644、有線602、662台周四凌晨4:00直播） 上仗西甲皇家馬德里作客3:1擊敗同市宿敵馬德里體育會，卡斯米路不但貢獻全場最多的十一次搶斷，更替球隊先開紀錄。連同這球，這名廿六歲中場近四仗聯賽入兩球，他直言：「能夠士哥固然令我高興，但我主要任務是防守，能為球隊取得勝利才是最重要。」 多炮台轟平阿積士 阿積士中場法蘭基迪莊來季加盟皇馬宿敵巴塞隆拿，今仗...
2019-02-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
芝加哥車展 限量版MX-5秒殺售罄
一年一度美國芝加哥車展上周揭幕，多款日本新車成為現場主角，當中最搶鏡是萬事得MX-5 Miata三十周年特別版，全球限量三千部，美國五百輛配額在不足四小時內被認購一空，據知香港代理獲得的五輛配額已所餘...
2019-02-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
BB改名阿Q寓意人見人愛 陳展鵬必陪老婆入產房
踏入豬年，42歲的陳展鵬（煎Pang）風騷地帶佗B五個月的老婆單文柔（Phoebe）去影樓影賀年相，祝大家身體健康、大吉大利。講到快將出世的BB「陳皮妹」（煎Pang唔肯透露BB性別，要待舉行完Bab...
2019-02-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——治鼠不如先治垃圾蟲
不少市民投訴，經常發現鼠蹤，但食環署公佈的鼠患指數偏低，與市民的觀察出現頗大落差。在昨天立法會事務會議上，議員直指公共環境衞生差劣，更批評食環署滅鼠數字偏低，對署方擬引入夜視或熱能深測鏡頭監察老鼠活動情況，甚有質疑。其實，老鼠依賴人類遺留的食物生存，與其花費人力物力追蹤老鼠去向，倒不如發起全民運動，致力改善環境衞生，令老鼠搵食艱難，才是治鼠之道。 食環署去年公佈本港最新鼠患指數，僅為2.8%，屬低水平。按食環署分類，指數低於10%（一級），表示鼠患情況不普遍；指數介乎10%至19%（二級），即鼠患情況略為普遍；當指數達30%，署方會加強該區滅鼠工作。但不少關注團體均批評署方...
2019-02-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——華美公主進度到位
不少人都喜歡追捧一些已交出好表現的質新熱門，博牠們可以跑一場好一場。但其實除了蔡廄馬經常可以每場都交出顯著進步之外，其餘馬一般進境都不會太快，甚至進步幅度也未必很大，為了純概念的憧憬而要付出高溢價，其...
2019-02-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6