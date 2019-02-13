  • 2019年2月14日 星期四
  • 19º
  • 89%
熱門： 觀龍樓電子煙華航罷工apm行李藏屍

日報新聞 > 地產

﻿形薈開放戶月租1.52萬

2019-02-13 列印
　　二手再錄減租個案，Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣形薈1B座中層H室，面積290方呎，開放式間隔，望市景，獲租客以1.52萬租入，呎租52.4元。據了解，業主於17年3月以610萬購入，按買入價計算，租金回報為3厘。

　　美聯高級營業經理周錦輝表示，奧運君滙港5座高層B室，面積474方呎，兩房間隔，景觀開揚，獲外籍大學教授承租，月租2.15萬，呎租45.4元。業主於18年5月以988萬購入，租金計回報率2.6厘。祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居6座中層A室，面積639方呎，三房間隔，獲區內客承租，月租1.32萬，呎租20.7元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd