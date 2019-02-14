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﻿港灣豪庭議價1.43萬租出

2019-02-14 列印
　　二手再錄減租個案，香港置業營業經理潘嘉豪表示，大角咀港灣豪庭2座低層A室，面積321方呎，2房間隔，望山景，原先叫租1.45萬，議價後以1.43萬租出，呎租44.5元，業主於12年8月以約368.5萬購入，現享回報約4.7厘。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO SICILIA第1A座低層B室，面積490方呎，屬兩房間隔，望山景，獲租客以約1.28萬承租，呎租約26.1元。據了解，業主於16年以508.9萬購入，租金回報約3厘。

        祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊景湖居14座高層G室，面積547方呎，3房間隔，月租1.08萬，呎租19.7元。
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