﻿樓聲隨筆——屋苑紛錄減價成交

新都城兩房658萬沽
世紀21奇豐分行經理胡佩碧表示，馬鞍山嵐岸1座高層D室，面積795方呎，三房間隔，望遠景，原叫價1200萬，減價後以1080萬易手，呎價13585元，據悉，買家為獲換樓客。原業主於15年以808萬購入，帳面獲利272萬。
置高物業董事總經理林巍稱，紅磡環海‧東岸1A座低層G室，面積325方呎，成交價538萬，呎價16553元。原業主於15年10月以521萬購入，帳面獲利17萬，但扣除雜費後，料虧蝕約25萬離場。
祥益營業董事胡志偉表示，屯門怡樂花園2座低層H室，面積335方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以430萬易手，呎價12836元，屬市價成交。原業主於15年以約308萬購入，是次轉手帳面獲利約122萬。
中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺碧湖花園2座低層H室成交，面積400方呎，兩房間隔，以493萬易手，呎價12325元，新買家為用家。原業主於15年以375萬購入，帳面獲利約118萬。
麗港城每呎1.29萬易手
利嘉閣市務經理許嘉揚表示，藍田麗港城29座低層H室，面積748方呎，三房間隔，望內園景，原叫價1080萬，其後減110萬，以970萬交吉沽出，呎價12968元。據了解，原業主於11年6月以556.8萬元購入，帳面獲利413.2萬。
張日強