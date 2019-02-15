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﻿樓聲隨筆——屋苑紛錄減價成交

2019-02-15 列印
■二手市場偏淡，屋苑再錄減價成交個案。
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳新都城2期3座低層D室，面積441方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價690萬，減價32萬，以658萬易手，呎價14921元，買家為首置客。原業主於99年1月以215.8萬購入，是次轉售帳面賺442.2萬。

新都城兩房658萬沽

　　世紀21奇豐分行經理胡佩碧表示，馬鞍山嵐岸1座高層D室，面積795方呎，三房間隔，望遠景，原叫價1200萬，減價後以1080萬易手，呎價13585元，據悉，買家為獲換樓客。原業主於15年以808萬購入，帳面獲利272萬。

　　置高物業董事總經理林巍稱，紅磡環海‧東岸1A座低層G室，面積325方呎，成交價538萬，呎價16553元。原業主於15年10月以521萬購入，帳面獲利17萬，但扣除雜費後，料虧蝕約25萬離場。

　　祥益營業董事胡志偉表示，屯門怡樂花園2座低層H室，面積335方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以430萬易手，呎價12836元，屬市價成交。原業主於15年以約308萬購入，是次轉手帳面獲利約122萬。

　　中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺碧湖花園2座低層H室成交，面積400方呎，兩房間隔，以493萬易手，呎價12325元，新買家為用家。原業主於15年以375萬購入，帳面獲利約118萬。

麗港城每呎1.29萬易手

　　利嘉閣市務經理許嘉揚表示，藍田麗港城29座低層H室，面積748方呎，三房間隔，望內園景，原叫價1080萬，其後減110萬，以970萬交吉沽出，呎價12968元。據了解，原業主於11年6月以556.8萬元購入，帳面獲利413.2萬。

張日強
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