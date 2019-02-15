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﻿翠寧花園兩房月租9880元

2019-02-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益客戶經理林英傑表示，屯門翠寧花園4座低層E室，面積431方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以9800元租入，呎租22.7元。

　　Q房網聯席營業董事陳振興表示，堅尼地城IMPERIAL KENNEDY高層D室，面積525方呎，兩房間隔，獲租客以3.6萬租入，呎租約69元。

　　據了解，業主於14年8月以1163.3萬購入，租金回報為3.7厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島8座低層A室，面積728方呎，三房連套房及工人房間隔，望海景，獲租客以2.5萬租入，呎租約34.3元。據了解，業主於06年10月以455萬購入，按買入價計算，租金回報為6.6厘。
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