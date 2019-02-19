﻿新都城兩房議價後690萬沽

美聯營業經理姚子峯表示，粉嶺帝庭軒3座中層D室，面積419方呎，原先叫價580萬，減價至565萬獲外區換樓客承接，呎價13484元，原業主於99年9月以約170.6萬購入，轉手帳面獲利約394.4萬。
中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島2座高層C室，面積533方呎，2房間隔，望海景，以835萬易手，呎價15666元，原業主於14年以600萬購入，帳面獲利235萬。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門富健花園9座高層C室，面積484方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以462萬（自由市場價）連租約購入，呎價9545元，屬市價成交，原業主於10年以約160萬（自由市場價）購入，轉手帳面獲利302萬。
利嘉閣聯席董事彭嘉豪表示，馬鞍山新港城A座高層5室，面積約568方呎，採3房連套房間隔，原先叫價838萬，目前減價至778萬易主，呎價13697元，據悉，原業主於99年9月以約248萬購入，帳面獲利約530萬。
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座低層E室，面積567方呎，屬3房間隔，獲買家以890萬購入，呎價15697元，據了解，原業主於09年以約398萬購入，帳面獲利約492萬。