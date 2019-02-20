﻿議幅漸收窄 北角半山豪宅睇樓成交量俱穩升

新盤帶旺市場氣氛，增加買家入市信心，北角半山豪宅交投靠穩。當中，雲景道上個別豪宅均錄得成交，如海天峰有3房戶放盤數月，累減約「4球」，連車位以2699.8萬易手，低於市價逾一成。



中原地產副分區聯席董事李嘉寶表示，北角半山豪宅交投大致相若，去年12月全月錄約5宗成交，但區內買賣氣氛由年尾開始活躍，本月的睇樓量較上月大升，市場迄今暫錄得約8宗個案，逾一半成交屬實用面積1000方呎以下的單位。



近期，本港股市造好，加上之前多個利淡樓市的因素都開始減退，買家對後市發展重拾信心，由數月前仍覺得樓價有兩、三成的跌幅，現時態度180度轉變，認為目前北角半山豪宅的樓價已經「見底」，擔憂稍後樓價會反彈，因此加快入市，還價幅度不再太深，由最多約兩成，改窄至約5%。不過，區內大部分平價盤於去年12月時候，都被市場吸納，「筍盤」買少見少。至於業主，叫價都開始硬淨，「不加價已經很好」，個別加價幅度約2.5%至5%。



海天峰3房海景2699.8萬沽



北角半山本月所錄得的成交中，集中於雲景道一帶的屋苑，暫時佔約5宗，包括樓齡約17年的海天峰。李氏透露，屋苑的成交零星，最新涉及2座中層B室，實用面積935方呎，3房1套間隔，大廳備有一排闊窗，外望維港煙花海景，單位於去年8月起放售，叫價3100萬，最終累減400.2萬，以2699.8萬沽出。資料顯示，屋苑對上一宗成交於去年10月錄得，位於1座中層B室，實用面積和景觀都與是次單位相同，當時造價為3110萬，換言之，同一類型的單位，價格在約3個月內回調約13.2%。



海天峰現時僅有約1個單位確實放售，為實用面積935方呎的3房單位，現叫價約3000萬。



峰景大廈連車位3058萬售



美聯物業聯席區域經理鮑頴鴻稱，同樣坐落雲景道的老牌豪宅峰景大廈，相隔約3個月後再次錄得買賣，成交為中層I室，實用面積1658方呎，3房1套間隔，原業主於去年10月中旬放盤，連1個車位叫價約3580萬，12月中旬減至3200萬，最終獲買家斥3058萬承接，屬市價。該盤最新的放盤量約10個，2房戶的實用面積逾1100方呎，連1個車位的入場價約2600萬，另3房戶連1個車位，叫價約3290萬，乃是較新成交單位高一層。



世紀21日昇地產執行董事黃文龍則表示，寶馬山花園本月新錄得1宗連租約買賣，為2座高層B室，實用面積803方呎，外望賽西湖公園，據知業主開價1760萬，叫價上較保守，最後以1670萬沽出，較市價低約8%，料買家待租約屆滿後自住。



寶馬山花園803呎連租約成交



寶馬山花園屬區內少有具會所設施的屋苑，而且深受名人追捧。黃氏舉例，玄學家麥玲玲於去年11月，斥1748萬買入6座中層C室，造價較市價低約一成。而已故作家林燕妮持有多年的屋苑低層單位，實用面積571方呎，現以約1350萬於市場放售。目前，屋苑提供約23個放盤，大部份貼市價放售，2房及3房戶的入場價分別約1280萬及約1850萬。