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﻿嘉亨灣高層兩房呎租46元

2019-02-20 列印
　　二手再錄減租個案，Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河嘉亨灣2座高層E室，面積490方呎，屬兩房間隔，望市景，獲外區客以2.25萬租入，呎租約45.9元，據了解，業主於07年5月以461.2萬購入，租金回報約5.9厘。

　　香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣宇晴軒3座高層A室，面積441方呎，屬兩房間隔，原先叫租2萬，議價後減至1.85萬租出，呎租42元，業主於10年11月以約368.8萬購入，現享回報約6厘。

　　利嘉閣助理分區經理鄭敬曦稱，西半山寶翠園8座低層B室，面積約763方呎，採兩房連套房設計，望園景，月租41000元，呎租約54元，據悉，業主於06年4月，以約590萬買入上述單位，現出租可享租金回報約8.3厘。
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