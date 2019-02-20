﻿嘉亨灣高層兩房呎租46元

香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣宇晴軒3座高層A室，面積441方呎，屬兩房間隔，原先叫租2萬，議價後減至1.85萬租出，呎租42元，業主於10年11月以約368.8萬購入，現享回報約6厘。
利嘉閣助理分區經理鄭敬曦稱，西半山寶翠園8座低層B室，面積約763方呎，採兩房連套房設計，望園景，月租41000元，呎租約54元，據悉，業主於06年4月，以約590萬買入上述單位，現出租可享租金回報約8.3厘。
內地為打擊利用咳藥水提煉冰毒，嚴打攜帶含有關成份咳藥水入境，近期有人僅攜一支咳藥水經陸路口岸往深圳，其間被捕，被控走私毒品罪。有深圳關員私下證實，除非持有醫生紙，證明屬於自用，否則攜帶一支入境內地亦會...
2019-02-20
中美新一輪貿易談判周二在華盛頓展開，本周後期中方代表將與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽舉行第七輪中美經貿高級別磋商。白宮表示，會談目標是取得中國的結構性改革，亦會討論中國從美國購買大量商品和服務的...
2019-02-20
最新消息說，日本汽車生產商本田準備於短期內宣佈在二○二二年關閉現時在英格蘭西南部斯溫登的廠房，預計最遲於二○二一年便會裁減三千五百個職位。 斯溫登廠房去年總共生產十六萬部本田Civic房車，大約九成銷往歐洲大陸。本田仍未正式公佈關廠的決定。首相府發言人表示，在上述消息獲得證實之前，首相文翠珊不會作出回應。 據英國天空電視台報道，本田車廠計劃於周二作出公佈，但仍會在附近的布拉克內爾市保留其歐洲總部。其他大企業包括日產車廠和福特車廠都分別發出警告，指英國脫歐前景不明朗，會逼使它們裁減英國廠房的職位。 四十九歲的戴維斯說，若本田真的踏出這一步，將對斯溫登造成重大打擊。她謂...
2019-02-20
新盤帶旺市場氣氛，增加買家入市信心，北角半山豪宅交投靠穩。當中，雲景道上個別豪宅均錄得成交，如海天峰有3房戶放盤數月，累減約「4球」，連車位以2699.8萬易手，低於市價逾一成。 中原地產副分...
2019-02-20
滙豐控股（005）公佈去年列帳基準除稅前利潤198.9億美元（1551.42億港元），按年增長15.9%，業績遜預期，主要受第四季表現失準影響，加上全年支出增幅超出收入增幅，股息又維持不變，第4次股息...
2019-02-20
祖雲達斯兩大王牌保羅戴巴拿和C朗拿度最近成功連線！前者今季全面讓路給C朗士哥，令自己的入球數字大跌，幸好戴巴拿終於適應新角色，並在上仗意甲首次跟C朗同場入球。老婦人今晚歐聯十六強首回合作客馬德里體育會，這對連線組合勢可合力再次炮製士哥。 （Now644、有線602、662台周四凌晨4:00直播） 原是祖雲達斯得分點的戴巴拿，今季為遷就C朗改為專注組織。老婦人主帥艾歷基指：「己隊今季經常用雙箭頭攻堅，需要一名球員墮後作串連，故限制了擔當這任務的戴巴拿的起腳次數。」 上輪意甲齊獻入球 戴巴拿讓路，得益的C朗也愈戰愈勇，今季各賽事合共射入廿一球和助攻十二次，佔球隊總入球數...
2019-02-20
西九文化區管理局與區議會攜手合辦《跨界實驗空間計劃》，通過藝術展現地區特色。最新一屆與九龍城區議會合作，舉辦規模龐大的《九龍城藝術節@西九》，邀得當代藝術單位「1a空間」策劃節目，炮製大型環保裝置及開...
2019-02-20
香港海洋公園萬豪酒店昨日舉行開幕禮，麗新集團主席林建岳與多位嘉賓主持揭幕儀式，到賀名人包括何柱國、何正德、何林恬兒、楊受成、甘比（陳凱韻）等，紅星則有黎明(Leon)、鄭秀文(Sammi)、楊千嬅、任...
2019-02-20
中央公佈粵港澳大灣區規劃綱要，當中一個重要原則，是促進大灣區合作發展，涵蓋面廣泛。在醫療方面提出「鼓勵港澳醫務人員到珠三角九市開展學術交流和私人醫務人員短期執業」，即時引起關注，一旦執行，會否加劇香港的醫生荒？ 冬季流感高峰期，公立醫院逼滿病人，前線醫護人員疲於奔命，公眾要求加快輸入海外醫生的呼聲高漲。在這個時刻，粵港澳大灣區規劃綱要提出讓香港醫生北上執業，港人自然擔心，唯恐內地方便之門大開，內地市場廣大，將吸引大批醫生北上，本地買少見少，令醫療專才短缺的問題，雪上加霜。 中港政府一再強調，規劃綱要只提供具體原則，如何落實，有待研究。香港實際情況，必須是研究的大前提。由於本...
2019-02-20
第五場三班一二○○米。「順意寶」上季在谷草此程打開勝門之前，只曾在田草跑過一席無甚威脅的第三，照理無展現過具過人質素，也沒顯示谷草性能出色，奇怪在728場次跑此程取勝時，臨門票數卻非常硬淨，結果飛到馬到。從這現象可見，有識之士若非認定此駒評分大有上升空間，就是深信其谷戰性能出色。若屬於後者，此駒今季兩戰俱田草，鬥志如何便顯而易見了。 當然，選一匹馬作重心，總不能純粹猜測鬥志。回看「順意寶」上季取勝一役，沿途貼欄守於中前位置，在其前方的是新上名的「開心神駒」，而外側的則是接戰再出力拼僅負的「越感」，換言之，其主要對手全都與牠在相若的形勢下競跑。「順意寶」沿欄轉入直路後，因有領...
2019-02-20