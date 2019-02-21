  • 2019年2月21日 星期四
  • 21º
  • 96%
熱門： 關愛座粉嶺高球場潮濕沈月方東昇

日報新聞 > 地產

﻿緻藍天三房一套　呎租28.7元

2019-02-21 列印
　　二手再錄減價承租個案，Q房網高級營業經理劉柏兒表示，將軍澳緻藍天5座高層LC室，面積749方呎，屬3房1套間隔，望海景，獲租客以2.15萬租入，呎租約28.7元。據了解，業主於15年以675.7萬購入，按買入價計算，租金回報約3.8厘。中原資深分區營業經理陳智欣表示，啟德嘉匯1座中層D室，面積515方呎，採兩房間隔，望園景，剛以17500元租出，呎租34元，租客為外區人士，業主於17年以977.2萬購入，現成功租出單位，可享2.1厘租金回報。

　　美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，南昌匯璽2B座高層G室，面積272方呎，屬1房間隔，景觀開揚，月租約1.55萬，呎租約57元，業主於17年4月斥資約1117.97萬購入，回報率約1.7厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd