美孚兩房減147萬沽
美聯營業經理張少勛表示，東涌藍天海岸2座高層G室，面積485方
呎，兩房間隔，享山景，面積485方呎，原叫價710萬，議價後以660萬易手，呎價13608元，買家屬換樓客。原業主於11年以393萬購入，轉手帳面獲利267萬。
中原高級分行經理杜文俊表示，沙田中心廣寧大廈中層H室，面積292方呎，兩房間隔，議價後以545萬易手，呎價18664元。原業主於12年以238萬購入，帳面獲利307萬。
利嘉閣分行經理李建禧稱，粉嶺帝庭軒2座低層D室，面積419方呎，兩房間隔，望開揚景觀，原叫價550萬，議價後減價38萬，以512萬易手，呎價12220元。原業主於14年12月以350萬購入，帳面獲利162萬。
美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳都會駅1座高層G室，面積476方呎，兩房間隔，獲同區用家以818萬購入，呎價17185元。原業主於11年以430萬購入，是次轉手帳面獲利388萬。
第一城每呎1.44萬易手
中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城12座中層C室，面積484方呎，三房間隔，議價後以700萬易手，呎價14463元。據了解，原業主於09年以248萬購入，帳面獲利452萬離場。