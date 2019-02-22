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﻿屋苑頻錄減價成交

2019-02-22 列印
■美孚新邨一個兩房單位，議價後以803萬成交，呎價14288元。
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　　據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，香港置業營業經理林桂新表示，荔枝角美孚新邨蘭秀街16號高層C室，面積562方呎，兩房間隔，望園景，原叫價950萬，議價後以803萬成交，呎價14288元。原業主於94年以263萬購入，是次轉售帳面賺540萬。

美孚兩房減147萬沽

　　美聯營業經理張少勛表示，東涌藍天海岸2座高層G室，面積485方

呎，兩房間隔，享山景，面積485方呎，原叫價710萬，議價後以660萬易手，呎價13608元，買家屬換樓客。原業主於11年以393萬購入，轉手帳面獲利267萬。

　　中原高級分行經理杜文俊表示，沙田中心廣寧大廈中層H室，面積292方呎，兩房間隔，議價後以545萬易手，呎價18664元。原業主於12年以238萬購入，帳面獲利307萬。

　　利嘉閣分行經理李建禧稱，粉嶺帝庭軒2座低層D室，面積419方呎，兩房間隔，望開揚景觀，原叫價550萬，議價後減價38萬，以512萬易手，呎價12220元。原業主於14年12月以350萬購入，帳面獲利162萬。

　　美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳都會駅1座高層G室，面積476方呎，兩房間隔，獲同區用家以818萬購入，呎價17185元。原業主於11年以430萬購入，是次轉手帳面獲利388萬。

第一城每呎1.44萬易手

　　中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城12座中層C室，面積484方呎，三房間隔，議價後以700萬易手，呎價14463元。據了解，原業主於09年以248萬購入，帳面獲利452萬離場。
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