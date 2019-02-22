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﻿藍灣半島三房月租2.7萬

2019-02-22 列印
　　二手再錄減租個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島9座高層H室，面積590方呎，三房一套間隔，望郵輪碼頭海景，獲租客以2.7萬租入，呎租45.8元。據了解，業主於12年以712萬購入，按買入價計算，租金回報4.6厘。

　　香港置業高級聯席董事胡耀才表示，奧運站凱帆軒1座中層E室，面積462方呎，兩房間隔，望海景，原叫租2.1萬，議價後減至2.05萬租出，呎租44.4元。據悉，新租客為外籍夫婦，業主於08年以318萬購入，現享回報7.7厘。

　　Q房網助理營業經理鍾庭鋒表示，筲箕灣形薈2座低層B室，面積353方呎，一房間隔，望開揚山景，獲租客以1.7萬租入，呎租48.2元。

  據了解，業主於17年以792.6萬購入，按買入價計算，租金回報2.6厘。
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